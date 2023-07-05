مساعد وزير التنمية المحلية: نفذنا مشروعات بتكلفة 360 مليار جنيه خلال 10 سنوات

إبراهيم حسان

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن وزارة التنمية المحلية شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية رئاسة الدولة المصرية، إنجازات متنوعة فى عدد من مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وكذلك فيما يتعلق بالخدمات التى تمس حياة المواطن المصرية اليومية.

وأضاف خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع أولا بأول كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظات المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان لتلك المشروعات دور بارز في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الوطن، بجانب الحفاظ على حقوق وأملاك الدولة، وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.

وتابع خالد قاسم: "نفذنا مشروعات باستثمارات بلغت 360 مليار جنيه خلال 10 سنوات، وتنوعت ما بين رصف طرق ورفع كفاءة للطرق المحلية وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة وإنشاء مشروعات بمياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، وجرى العمل على مستوى النظافة العامة والميادين والشوارع بالمحافظات المصرية".

وأشار إلى تنفيذ 12 ألف مشروع بالطرق المحلية والكبارى والمزلقانات باستثمارات 90 مليار جنيه، وكان لها أثر مباشر في الحفاظ على حياة المواطنين.