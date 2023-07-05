اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:27 م
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مرسى مطروح تستقبل سياح على متن 7 طائرات قادمة من إيطاليا.. صور

الأربعاء، 05 يوليو 2023 02:07 م
مرسى مطروح تستقبل سياح على متن 7 طائرات قادمة من إيطاليا.. صور أفواج سياحية تصل إلى مطروح
كتب -أحمد الزغبي

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أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح إستمرار التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح، عبر مطار مرسى مطروح الدولي، ومطار العلمين، عدد 7 طائرات شارتر قادمة من دولة ايطاليا ليصل إجمالي عدد الرحلات منذ بداية الموسم السياحى في نهاية مايو الماضي إلى  عدد 74 طائرة شارتر.
 
وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة، أن مطار مرسي مطروح استقبل عدد( 56)طائرة شارتر  من ايطاليا والتشيك وسلوفاكيا وصربيا ،بينما استقبل مطار العلمين الدولى عدد ( 18) طائرة سياحية ، من كازاخستان والتشيك، مع بداية موسم الصيف السياحى هذا العام، مع الإقبال السياحى الكبير على المحافظة.
 
حيث تم استقبالهم الوفود السياحية بالورود والبروشورات السياحية والهدايا التذكارية ، من خلال الإدارة العامة للسياحة ومكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ،مع الترحيب بضيوف مطروح.
 
مطروح تستقبل رحلات سياحية من دولة إيطاليا
مطروح تستقبل رحلات سياحية من دولة إيطاليا

أفواج سياحية تصل إلى مطروح
أفواج سياحية تصل إلى مطروح

أفواج سياحية تصل مطروح
أفواج سياحية تصل مطروح

 


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