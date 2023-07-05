كهرباء مصر العليا: تحصيل 15 مليون جنيه شهريا من سرقات التيار بزيادة 40%

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا ل توزيع الكهرباء ، أن الشركة نجحت في تنفيذ الطلبات الخاصة بالتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بنسبة 97% بمحافظات الصعيد التابعة للشركة، موكدا أنه جارى الانتهاء من تنفيذ باقى الطلبات فى اسرع وقت.

وقال صدقى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن التوسع في تركيب العدادات الكودية ساهم في خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية، موضحا أن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تسترد شهريا ما لا يقل عن 15 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي بزيادة عن السابق تصل إلى نسبة 40%، وذلك فى إطار خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية والحفاظ على حق الدولة.

وأشار "صدقى" إلى أن جميع إدارات الشركة تبذل قصارى جهدها لضمان استقرار التغذية الكهربائية لأهالى الصعيد، خاصة بعد أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بالشبكة الكهربائية بمحافظات الصعيد خلال الـ10 سنوات الماضية، والتى نجحت فى القضاء على مشاكل الانقطاعات الناتجة عن ضعف الجهد وتذبذب التيار.