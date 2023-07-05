طالبتان بالإسكندرية يحصدن المركز الأول على الجمهورية فى الدبلومات الفنية

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالإسكندرية، حصول طالبتين من المحافظة على الأول على مستوى الجمهورية، فى الدبلومات الفنية، حيث حصلت الطالب إنجى خالد من مدرسة إمبروزو الثانوية المهنية بإدارة وسط التعليمية على مركز الأول على الجمهورية فى قسم الملابس الجاهزة ، وحصلت الطالبة فيرنا أسامة الطالبة بمدرسة الإسكندرية الفندقية العسكرية المشتركة ، على المركز الأول فى الدبلومات الفنية الفندقية.

وقالت فيرنا أسامة الأول جمهورى على الدبلومات الفنية الفندقية ، أنها فوجئت بإتصال تليفونى من الدكتور عربى أبوزيد وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسكندرية لتهنئتها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية ، وأكدت على أنها لم تكن تتوقع الحصول على المركز الأول والذي جاء نتيجة الجهد الكبير الذى بذلتة طوال العام الدراسى

وقالت إنجى خالد، الأولى على الجمهورية بالدبلومات الفنية المهنية، من مدرسة أمبروزو الثانوية المهنية بنات، قسم ملابس جاهزة، التابعة لإدارة وسط التعليمية في محافظة الإسكندرية، إنها فوجئت باتصال تليفونى من قبل وزارة التربية والتعليم ليخبرها بحصولها على المركز الأول، وأن فور علمها بحصولها على هذا المركز من قبل نائب وزير التعليم لم تتوقع سعادتها في هذا التوقيت وفرحة أسرتها بعد إعلان اسمها.

وأضافت إنجي خالد الأولى على مستوى الجمهورية، لـ"اليوم السابع"، أن حصولها على المركز الأول على الجمهورية، يرجع الفضل لله أولًا، ثم أسرتها خاصة والدتها، التي كانت تقدم لها كل الدعم، وهي مثلها الأعلى التي تحظى بحبها، وكانت توفر لها الأجواء الملائمة لها لأنها الوحيدة لها خلال الفترات الدراسية، أن أمنيتها المستقبلية الالتحاق بكلية الهندسة.

وأشارت إنجي خالد الأولى على مستوى الجمهورية أن لديها هواية الرسم، وتشجع وتشاهد مباريات النادي الأهلي، لأنها ورثت حب النادي الأهلي من والدها رحمه الله عليه، الذي كان يشجع النادي الأهلي.