شاب قناوى ينشىء متحفا لطيور وحيوانات محنطة.. صور

قنا صابر سعيد

للمرة الأولى ستشعر أنك تعايش حيوانات وطيور وتقترب منها دون أي خطر، فهنا في مدينة نجع حمادي شمال قنا قرر شاب أن يفتتح أول متحف للحيوانات المحنطة بالصعيد ونجح في ذلك بعد 4 سنوات من بداية الفكرة ، وجلب عدد كبير من الحيوانات والطيور والزواحف داخل المتحف ليشاهدها الزوار والأطفال والكبار وتصبح الأولى من نوعها، كما يلتقط الزائرين الصور التذكارية مع الحيوانات ويعرفون معلومات عنها.

وبنظرات إعجاب وتأمل يشاهد الصغار الحيوانات المحنطة التي حصل عليها الشاب صاحب ومدير المتحف وعرضها للمرة الأولى داخله، ليتحقق أمنيته في افتتاحه بعدما شاهد المتحف الحيواني في حديقة الحيوانات بالقاهرة، ويضم المتحف عشرات الحيوانات المختلفة والطيور أيضًا منها المفترس والأليف، وكذلك قسم صغير للبحريات يضم أكثر من نوع تعرض أمام الزائرين، وبالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى شهد المتحف إقبالًا من الزائرين لاسيما الأطفال برسوم دخول لا تتعدى الـ 10 جنيهات.

قال روميل أسعد، مدير المتحف، إن هذا المتحف هو أول متحف تحنيط على مستوى محافظة قنا والصعيد وجاءت الفكرة بعدما تواجد في القاهرة لزيارة حديقة الحيوان ووقتها دخل متحف الحيوانات المحنطة، ويطلق عليه المتحف الحيواني بأعجب بالفكرة وقرر تنفيذيها وذلك منذ 4 سنوات ، وتواصل مع أحد المسئولين في مجمع كبير بنجع حمادي وبالفعل أقام المتحف على مساحة ليست بالكبيرة ويضم مجموعة من الحيوانات الحقيقية.

وأوضح أسعد، أن هذه الحيوانات ماتت وتمت عملية التحنيط بعد ذلك وجلبها، وهناك عدد كبير من الحيوانات داخل المكان منها الحرباء التي تستطيع أن تتلون بـ 3 ألوان، ويضم أفعي كوبرى وتمساح نيلي والقنفذ وهو حيوان مسالم يحمل أشواك غير سامة، والورن النيلي أو حرباء النيل التي تستخدم الذيل للحماية ولا يؤذي الإنسان إلا في حالة هجوم الإنسان عليه، ومن الطيور هناك 3 أنواع صقور ومنهم الشاهين الذي يعتبر من أغلى أنواع الصقور وصقر بلدي وهو من أرخص الأنواع وصقر الشيراص، وطائر أبو منجل وأنواع عديدة من الطيور التي تحمل ألوان وأشكال مختلفة.

وأشار روميل أسعد، إلى أن هناك قسم أطلق عليه عالم البحار، يضم سلحفاة وثعبان البحر المالح وسمكة البلبل وسمكة الشوكة وقواقع، كما يوجد ثعبان لا يحمل مواد سامة ويعتمد على وسيلة عصر الفريسة، ونمر وذئب وثعلب وهي أنواع معروفة وشرسة، مضيفًا أن الهدف من المتحف أيضًا قناعة شخصية ومحاكاة لواقع تلك الحيوانات بمشاهدتها على الطبيعية وتفاعل الأطفال والكبار معها وتقديم معلومات عنها والتقاط صور تذكارية أيضًا وذلك بسعر رمزي 10 جنيهات.