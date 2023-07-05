رئيس جامعة بني سويف يشهد التصفيات قبل النهائية لمبادرة "شباب من أجل التنمية"

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التصفيات قبل النهائية لمبادرة «شباب من أجل التنمية» وذلك لاختبار أفضل مشروع تنموي وأفضل ورقة سياسات لعام 2022/2023، والتي تعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات.

شارك بالحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة السنوسي منسق مبادرة شباب من أجل التنمية بجامعة بني سويف، حيث تكونت لجنة التحكيم من عدد من عمداء الكليات، وحضور عدد كبير من القيادات والأساتذة والمشرفين والطلاب من كليات الجامعة.

واستضافت الجامعة الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومساعد مدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، والدكتور محمد علاء نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مني هجرس الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية بالمجلس.

ورحب الدكتور منصور حسن بأعضاء لجنة التحكيم في رحاب جامعة بني سويف، مؤكداً أن المبادرة تعد ترجمة للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة للاستماع إلي آراء وأفكار الشباب من العمل علي الاستفادة منها، وأيضًا من أجل تقديم أوراق سياسات ومشروعات تنموية متطورة تساهم في دعم السياسات العامة للدولة، وتنعكس إيجابيًا على عملية التنمية.

وأكدت الدكتورة هالة السنوسي منسق مبادرة شباب من اجل التنمية أن الجامعة قدمت كافة التسهيلات للفرق المشارك في المبادرة بناء على تعليمات الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وأن الفرق قامت بعرض المشروعات أمام لجنة التحكيم لاختيار أفضل مشروع تنموي وأفضل ورقة سياسات تمهيداً للتصفيات النهائية على مستوي الجمهورية.