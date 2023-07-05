رئيس جامعة القاهرة يهنئ أمنية الحسينى لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالذهبية

كتب: محمد صبحى

يهنئ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أمنية الحسيني الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة التي تقام بفنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجاري.

وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة أمنية في منافسات البطولة، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل. كما قام الدكتور محمود السعيد عميد الكلية بتهنئة الطالبة متمنيًا لها مزيدا من التفوق والرقي.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تتمسك بحق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، باعتبار أن المقياس هو الكفاءة فقط، حيث قبلت كليات جامعة القاهرة خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من المكفوفين وذوي الإعاقات المختلفة نظرًا لكفائتهم وأزالت من أمامهم العراقيل والعقبات