اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 05 يوليو 2023 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة القاهرة يهنئ أمنية الحسينى لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالذهبية

الأربعاء، 05 يوليو 2023 08:45 م
رئيس جامعة القاهرة يهنئ أمنية الحسينى لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالذهبية أمنية الحسينى لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين
كتب: محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهنئ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمنية الحسيني الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة التي تقام بفنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجاري.
 
وأشاد الدكتور محمد الخشت، بالمشاركة المُشرفة والأداء المتميز للطالبة أمنية في منافسات البطولة، مؤكدًا كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة.
 
وقال رئيس جامعة القاهرة، إن مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للطلاب المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل. كما قام الدكتور محمود السعيد عميد الكلية بتهنئة الطالبة متمنيًا لها مزيدا من التفوق والرقي.
 
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تتمسك بحق الطلاب من ذوي القدرات الخاصة، باعتبار أن المقياس هو الكفاءة فقط، حيث قبلت كليات جامعة القاهرة خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من المكفوفين وذوي الإعاقات المختلفة نظرًا لكفائتهم وأزالت من أمامهم العراقيل والعقبات

جامعه القاهره

امنيه الحسينى

لعبه الجودو

المكفوفين



الموضوعات المتعلقة

خطوات الحصول على شهادة التخرج من كليات جامعة القاهرة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:09 م

جامعة القاهرة تغلق باب التقدم لمسابقة وقف الفنجرى لبحوث المجتمع 18 سبتمبر

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:00 ص

مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحصل على معامل التأثير الدولى من كلاريفت أنالتكس

الأحد، 02 يوليو 2023 08:35 ص

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل نحو 7 آلاف حالة للفحص والعلاج خلال إجازة العيد

السبت، 01 يوليو 2023 08:35 م

مجلة جامعة القاهرة للبحوث المتقدمة تتصدر الدوريات في تصنيف كلاريفيت العالمي 2022

السبت، 01 يوليو 2023 09:46 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة