حياة كريمة بالشرقية.. إنتهاء اعمال تنفيذ محطة مياه البكارشة و تشغيل خلال اسبوع

اعلنت محافظة الشرقية، إنتهاء اعمال تنفيذ محطة مياه البكارشة التي ستحل مشكلة نقص مياه الشرب بمركز الحسينية، والتشغيل التجريبي لها الاسبوع المقبل، ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، لتنمية وتطوير الريف برفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وطرق وكباري وغاز طبيعي وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

و قد اجري المحاسب محمد عبد العال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية، يرافقه رشا سليمان رئيسة الوحدة المحلية بالناصرية و حمدي عبدالفتاح سكر سكرتير الوحدة المحلية بالناصرية بمتابعة الأعمال والتشطيبات النهائية الخاصة بمحطة مياه البكارشة بنطاق الوحدة المحلية بالناصرية تمهيداً للبدء في التشغيل التجريبي الأسبوع القادم والتي ستقوم بحل مشكلة المياه في الأماكن المحرومة خلال الفترة القادمة.

وقد أشاد المحاسب محمد عبد العال السيد رئيس مركز ومدينة الحسينية بالجهد المبذول من أجل الإنتهاء من كافة اعمال محطة مياه البكارشة خلال الفترة المقبلة وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات الهامة والحيوية والتي ستغير خريطة الريف المصري .