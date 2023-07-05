وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل ميناء ناجويا اليوم الأربعاء، إنها تشتبه في حدوث هجوم إلكتروني أدى لحدوث خلل في النظام، بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وظلت عمليات تحميل وتفريغ الحاويات من المقطورات متوقفة في الميناء الواقع في وسط اليابان، وبدأت الشرطة تحقيقا في الأمر، قائلة إن الشركة المشغلة تلقت طلب فدية مقابل استعادة نظامها.

وقالت الشركة المشغلة إنها تنوي استئناف عملياتها صباح يوم غد الخميس.