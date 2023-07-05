اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:57 م
أكرم القصاص
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توريد 171 ألفا و371 طنا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98,22%

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:35 م
توريد 171 ألفا و371 طنا من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98,22% صوامع القمح
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي، حيث تم اليوم استلام 172,060 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 129 طن من البنك الزراعي و42,107 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 171 ألفا 371 طنا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98,22% من المستهدف.
 
ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين. 
 
وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.
 
 


 

 


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