توجيهات رئاسية بتفعيل الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها: خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. توجيهات رئاسية بتفعيل الحوافز والتيسيرات لجذب الاستثمارات بمختلف القطاعات.. رئيس الوزراء يوجه التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. ويؤكد: مناقشة الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق طفرة حقيقية فى تعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى.

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