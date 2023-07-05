تعرف على أرقام وتطورات العمل فى منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر خلال تلك الفترة تطورا كبيرا وخطوات فى الطريق نحو دخول عالم الصناعة، عبر فتح الاستثمار فى أول منطقة صناعية وهى منطقة البغدادى الصناعية، بتوفير 311 فدان بها عشرات القطع المرفقة لعمل عدد من المصانع المختلفة، وتم إصدار عددا كبيرا من رخص البناء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بدعم الاستثمار والاهتمام بالمناطق الصناعية واعتبارها عجلة التنمية فى مختلف المحافظات.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى أرقام تفاصيل العمل وتخصيص أراضى للمستثمرين بالمنطقة:

1. مدير المنطقة أكد أن معدلات العمل بالمنطقة تسير على قدم وساق داخل المنطقة لخدمة المستثمرين

2. يتم توفير الدعم اللازم للمستثمرين بتوصيل المرافق لمختلف المصانع التى تم تخصيص أراضى لها

3. توجد حالياً 158 قطعة شاغرة حسب طلب كل مستثمر بكميات القطع لمصنعه

4. يتم التقدم للحصول على القطع فى المصانع عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار

5. تم حتى الآن داخل المنطقة تشغيل 4 مصانع وجارى تجهيز 23 مصنع آخر للافتتاح خلال الفترة المقبلة

6. تم تخصيص أراضى لـ102 مصنع منها 19 قطعة تم سحبها لعدم الجدية

7. حوالى 69 مستثمر شرعوا فى البناء بعد الحصول على تخصيص أراض بالمنطقة

8. يتم العمل فى مراحل التشطيبات المختلفة فى 15 مصنع

9. صدرت 10 رخص تشغيل لمستثمرى عمل منهم 3 مصانع و7 آخرين قيد التشغيل

10. المصانع التى تم منح تراخيص لها تعمل فى مجالات صديقة للبيئة وتشمل صناعات الإسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت

11. تشمل مجالات المصانع السلك المعدنى والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة

12. المحفظ أكد على ضرورة الانتهاء من تجهيز كل مرافق المنطقة الصناعية بالبغدادى

13. المحافظ كلف مسئولى المنطقة بأهمية تهيئة المناخ الاستثمارى لاستقبال المزيد من المستثمرين الأمر الذى سيسهم فى توفير فرص عمل متنوعة للشباب

14. الأولوية فى التشغيل فى منشآت المنطقة الصناعية بالبغدادى للأيدى العاملة من أبناء المحافظة