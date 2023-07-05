انقلاب سيارة ملاكى يستقلها زوجان بالطريق الدولى المنصورة جمصة

الدقهلية: محمد الحبشي

أصيب زوجان في حادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على الطريق الدولي المنصورة جمصة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة يستقلها زوجان على طريق جمصة، أمام قرية المنيل دائرة المركز.

وانتقلت قوه أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم 9451 د ع ف على طريق جمصة المنصورة، وأسفر ذلك عن إصابة محمود م. وزوجته إسراء ف. مقيمين بناحية مركز تمي الأمديد.

وتم نقل المصابين لمستشفى طوارئ المنصورة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.