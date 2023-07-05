المالية: أكثر من 27 ألف سيارة تسلمها المستفيدون من مبادرة إحلال السيارات

إبراهيم حسان

قال تامر عبد الظاهر، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة نجحت في تسليم 27172 سيارة حتى الآن، وكل السيارات صديقة للبيئة وتعمل بالغاز الطبيعي.

أضاف تامر عبد الظاهر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن هناك طلبات مسجلة على المنظومة الخاصة بالمبادرة بواقع 45 ألف طلب يرغبون في تسلم السيارات، مشيرا إلى تحمل الميزانية العامة للدولة عن المواطنين الحافز الأخضر، وحتى الآن دفعت الدولة ما يقرب من 670 مليون جنيه كحافز أخضر، تم سداده لشركات السيارات كمقدم للسيارات الجديدة التي يتسلمها المواطنون.

وتابع تامر عبد الظاهر: "نستمر في تقديم السيارات للمواطنين في إطار المبادرة، وحتى الآن جرى ضم 15 محافظة بالجمهورية، ومعنا شركاء في المبادرة لضم المحافظات الأخرى"، مشيرا إلى التنسيق مع الشركات المتخصصة في السيارات الكهربائية لضمها للمبادرة، لما له من عامل إيجابي جيد على البيئة.