الطيار أحمد رجب رئيساً لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

أصدر المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا اليوم الأربعاء، بتكليف الطيار أحمد مصطفي محمد رجب الذي كان يشغل منصب قائد طراز ثقيل بقطاع العمليات بمصر للطيران، للقيام بأعمال رئيس قطاع السلامة والجودة ومتابعة أداء الشركات بالشركة القابضة لمصر للطيران، وذلك خلفًا للطيار محمد بدوي موسى الذي قدم له المهندس يحيي زكريا الشكر على جهوده خلال فترة رئاسته للقطاع.

وكان المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اصدر الشهر الماضي قراراً بتكليف إسماعيل صفوت للقيام بأعمال رئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفا ل محمد عويضة، وتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والعضو المنتدب لها، لحين إنعقاد الجمعية العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك خلفاً للطيار إيهاب الطحطاوي الذي وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير لجهوده خلال الفترة التي قضاها رئيساً للشركة.