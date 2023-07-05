اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 07:13 م
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الشرطة الأوكرانية: انفجار بإحدى المحاكم فى العاصمة "كييف"

الأربعاء، 05 يوليو 2023 06:44 م
الشرطة الأوكرانية: انفجار بإحدى المحاكم فى العاصمة "كييف" إكسترا نيوز
الأمير نصرى

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أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها بأن الشرطة الأوكرانية قالت إنه وقع انفجار بإحدى المحاكم فى العاصمة "كييف".

إكسترا نيوز

الشرطة الأوكرانية

انفجار

محكمة العاصمة كييف



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