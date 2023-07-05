الشباب والرياضة تواصل فعاليات "أنت الأغلى" لإسعاد تلاميذ وأطفال رفح وبئر العبد

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ مبادرة «أنت الأغلى » لإسعاد تلاميذ وأطفال رفح وبئر العبد.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة تنفيذها المبادرة داخل مدرسة نجع شبانة بمركز رفح ومدينة بئر العبد، وقام بها فريق من الإدارة المركزية لتنمية النشئ بمشاركة عددٍ ممثلين من وزارة الشباب والرياضة بالإدارة العامة للتنشئة المدرسية بالتعاون بين التربية والتعليم ، وقطاع المعاهد الأزهرية بشمال سيناء.

وتضمنت فعاليات المبادرة برامج ثقافية وفنية وأنشطة رياضية، وعددا من ورش العمل، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة، لترسيخ مفهوم الانتماء لدي طلبة المدارس.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء "إن مبادرة أنت الأغلى تهدف إلي التعامل مع النشء بشكل منهجي في محاولة لإخراجهم من الأجواء النفسية الصعبة التي نجمت عن العدوان الإرهابي في مدينة رفح والشيخ زويد".

وأضاف أن برنامج المبادرة لبى حاجة الأطفال لتفريغ ما يجول في خواطرهم وساهم في كسر الحاجز النفسي والخوف من خلال الانخراط في اللعب والتعبير بحرية عن أفكارهم، مشيرا للتعاون الكبير والترحيب الذي لاقته طواقم الوزارة من قبل أولياء الأمور المدارس المستهدفة، والتجاوب الكبير من الأطفال والسعادة الغامرة بنشاط البرنامج.

وأوضح أنه تولى المبادرة اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المدرسية، باعتبارها من أهم الأدوار الإيجابية للتربية البدنية والرياضة المدرسية في حياة الطلاب، هي صقل شخصياتهم، وتربيتهم تربية سليمة تقوم على اكتساب المعارف، والمهارات الرياضية.