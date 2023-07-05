ارتفاع مصابى انقلاب سيارة إلى 16 شخصا بعد عودتهم من حفل زفاف بقنا

قنا - صابر سعيد

أصيب 16 شخصا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة سرفيس داخل ترعة على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الترامسة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 16 شخصا، بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة سرفيس على الطريق الزراعي بالقرب من قرية الترامسة، وذلك أثناء عودتهم من حفل زفاف، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.