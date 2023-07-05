ارتفاعها 330 مترا.. انتهاء أعمال البناء فى أطول ناطحة سحاب فى اليابان

كتبت ريهام عبد الله

اكتملت أعمال البناء فى أطول مبنى في اليابان، وهى ناطحة سحاب عملاقة تُعتبر جزءًا من "قرية حضرية حديثة" شاسعة أُنشئت وسط العاصمة طوكيو، واستغرقت سنوات لتطويرها.

وارتفاع البرج الضخم، بحوافه المنحنية قليلًا وقمته التي تأتي على شكل تاج مستوحى من بتلات الزهور، يبلغ 330 مترًا، ومكون من 64 طابق فوق سطح الأرض، متخطيًا بذلك طول ناطحة سحاب "أبينو هاروكاس" في مدينة أوساكا، التي أصبحت ثاني أطول مبنى في اليابان بعدما كانت الأولى، بارتفاع 300 متر، بعد انتهاء الأعمال فى البرج الجديد وفقا لموقه CNN عربية.

وتم الإعلان عن انتهاء العمل في البرج الإثنين الماضى، ما يجعل، مجمع "أزابوداي هيلز" المترامي الأطراف أقرب بخطوة من الافتتاح المرتقب في الخريف، وكان المشروع قيد الإنشاء منذ عام 2019، ولم يتبقّ منه سوى "اللمسات الأخيرة" التي ستُنجز خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان صحفي صادر عن شركة "Mori Building Co".

البرج الجديد يتميز بكونه متعدد الأغراض

والبرج يمثل أحد المباني العديدة قيد التطوير، ويتميز بكونه متعدّد الأغراض، ويستضيف إقامات فندقية لعلامات تجارية، ومساحات مكتبية، ومركز طبي جامعي، ومتاجر تجزئة، ومطاعم، وأكبر مدرسة دولية في وسط طوكيو.

ويمتد المشروع على مساحة قرابة 20 فدانًا، ويهدف إلى تنشيط الحي بأكمله، مع مرافق أخرى في الموقع تشمل ضمنًا منتجعًا صحيًا، بالإضافة إلى نوادي لياقة بدنية، ومعرض فني، ومتحف.

ومن المتوقع أن يستوعب المشروع الأوسع نحو 20 ألف موظف و3500 مقيم، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 25 و35 مليون زائر سنويًا.

وصمّمت شركة الهندسة المعمارية الأمريكية الشهيرة "Pelli Clarke & Partners" الأبراج، بينما صمم استوديو "Heatherwick" ومقره المملكة المتحدة، أحد المباني منخفضة الارتفاع في المشروع.

وبهدف التنمية في محيط هذا البرج، يسعى المشروع أيضًا إلى دمج المساحات الخضراء والأراضي المفتوحة، حتى يُصبح "أكبر مربع سكني" في العاصمة اليابانية.