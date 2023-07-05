إصابة زوجان بحروق من الدرجة الثانية نتيجة نشوب حريق داخل مسكنهما بالدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

أصيب زوجان بحروق من الدرجة الثانية، وذلك إثر نشوب حريق فى منزلهما بقرية دنجواى التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بنشوب حريق في منزل بقرية دنجواي دائرة المركز، وإصابة اثنين بحروق.

وانتقلت قوة أمنية ضباط مباحث المركز ورجال الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، والدفع بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب حريق في منزل المواطن حسين م.م.ع. 45 عام، مقيم قرية دنجواي، وتمكن الأهالي من إطفاء النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وكشفت التحقيقات والمعاينة الأولية، أن الحريق شب نتيجة انفجار خرطوم اسطوانة الغاز داخل مطبخ الشقة، وأسفر عن إصابة مالك المنزل وزوجته وتدعى نعيمة ع.ال.ال. 40 عام، بحروق من الدرجة الثانية، وتم نقلهما لمستشفى شربين المركزي وتحويلهما لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم عن الواقعة وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.