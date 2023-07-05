اليوم السابع
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الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:58 ص
أكرم القصاص
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إسبانيا تعلن انتهاء الأزمة الصحية بسبب وباء "كورونا"

الأربعاء، 05 يوليو 2023 03:00 ص
إسبانيا تعلن انتهاء الأزمة الصحية بسبب وباء "كورونا" كورونا
ا ش ا

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أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، انتهاء "الأزمة الصحية" بسبب وباء "كورونا"، موضحة أنه لم يعد على الأشخاص ارتداء الكمامات في المراكز الصحية والصيدليات ومراكز تقديم الرعاية.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الحكومة وافقت على الإجراء خلال اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء، ويسري القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.
 
وألغت إسبانيا تدريجيا على مدار العامين الماضيين ارتداء الكمامات الإجباري في المناطق العامة ثم على متن وسائل المواصلات.
 
وسجلت إسبانيا 14 مليون إصابة بفيروس "كورونا" و122 ألف حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض وذلك منذ بداية تفشي الوباء عام 2020.

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