أخبار مصر.. الاتصالات: بدء سداد اشتراك التليفون الأرضى بنظام الدفع المسبق

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تحويل عملاء التليفون الأرضي، إلي نظام الدفع المسبق، وذلك من خلال رسالة يتلقاها العميل تخبره بالتحول إلى النظام الجديد، وتشرح كيفية التعامل معه، وبدأت الشركة في إرسال رسائل نصية لعملاء الدفع المسبق لسداد قيمة اشتراك الثلاث شهر القادمة و التي تبدأ من يوليو الجاري.

فيما تصدر فاتورة التليفون الأرضي التقليدية في 15 من يوليو الجاري عن أشهر ابريل ومايو ويونيو.

ونفى مسئول رفيع في الشركة المصرية للاتصالات لليوم السابع، تحويل جميع العملاء لنظام الدفع المسبق، حيث تم تحويل أكثر من 4 ملايين عميل.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مدبولى يشهد توقيع عقدى إدارة وتشغيل فندقين بمثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدي شراكة جديدين بين شركة "سيتي ايدج للتطوير العقاري" نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة "هيلتون" بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووقع على عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، وسام دياب، مدير التطوير بمجموعة "هيلتون ".

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة "هيلتون" بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق "دوبل تري- Double Tree" في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق"دوبل تري" في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

وزير الكهرباء: نسعى لزيادة قدرة خط الربط مع ليبيا الى 2000 ميجا وات

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجا وات إلى 2000، لافتا إلى أنه تم زيادة القدرات فى يناير الماضي من 100 ميجا وات إلى 150 ميجا وات بناء على طلب الجانب الليبي.

وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.

وقال الوزير أن الوزارة تدرس حاليا زيادة قدرة خط الربط بين مصر والأردن من 450 ميجا وات إلى 1100 ميجا وات على جهد 400 كيلو فولت.

الإسكان وشركة صينية توقعان مذكرة تعاون لإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع الدكتور جاو بو، المدير العام للإدارة الخارجية لشركة cscec الصينية، والوفد المرافق له، وبحضور مسئولى شركة انكوم، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، وذلك فى إطار العلاقات القوية بين مصر والصين.

وحضر الاجتماع، المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان – المشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني للوزير، ومن شركة انكوم، المهندس هشام شتا، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد شتا، شريك وعضو مجلس الإدارة، والمهندس عمرو شتا، الشريك التنفيذي، والمهندس شريف عبدالباسط الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والعقود، ومن شركة CSCEC الصينية، السيد تشانج ويتساي، المدير العام للشركة بمصر، ووانج جي، المدير العام التنفيذي للشركة بمصر، والسيد تشو سياو بين، والسيد ها سياو بينج، نائبا رئيس الدائرة الثامنة للشركة.

الأرض تصل غدا لأبعد مسافة عن الشمس في 2023.. اعرف التفاصيل

تصل الكرة الأرضية غدا الخميس، إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس "الأوج" هذا العام في الساعة الثامنة و6 دقائق مساء بتوقيت جرينتش، وذلك بعد حوالي أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي.

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة مدير الجمعية الفلكية بجدة في بيان للجمعية، أنه خلال "الأوج" ستكون المسافة بين مركز الشمس ومركز كوكبنا 152,093,251 كيلومترا، وفي هذا الوقت يكون الحجم الظاهري لقرص الشمس أصغر قليلا عن المعتاد ولكن هذا غير مرصود بالعين المجردة.

وقال إن الأرض تصل أبعد مسافة من الشمس في منتصف الصيف بالنصف الشمالي وهذه من المفارقات التي تؤكد أن المسافة من الشمس ليست السبب في حدوث الفصول الأربعة.