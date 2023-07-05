أبو الغيط يهنئ الرئيس الجزائري بالذكرى الـ61 للاستقلال

بيشوى رمزى

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، ووزير خارجيته أحمد عطاف، بالذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال والشباب الجزائري، والتي تصادف يوم 5 يوليو من كل عام.

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد على أن هذه الذكرى عزيزة على قلب كل مواطن جزائري وعربي، لما تحمله من معانٍ عظيمة في العزة والكرامة والتضحية في سبيل نيل الاستقلال وبناء الوطن.

وشدد الأمين العام على حرص الجامعة العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير آليات عمله لخدمة القضايا العربية المشتركة.