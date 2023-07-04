وأعلنت القناة السابعة مقتل منفذ الهجوم وهو حسين خلايلة 24 عاما، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إنه يحمل تصريحًا طبيًا للدخول إلى (الخط الأخضر)، فيما ذكر أفراد من عائلته بمُحافظة "الخليل" أنه يعمل حدادًا في ورشة في منطقة "تل أبيب"، وليس مريضًا بالسرطان كما تحدثت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وهرعت سيارات الإسعاف الإسرائيلية إلى موقع الحادث، في حي "رمات هخايال"، لمعالجة المصابين، والعديد منهم في حالة خطيرة.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع العدوان العسكري الإسرائيلي على مدينة "جنين" ومخيمها والذي أسفر حتى الان عن استشهاد 10 فلسطينين وإصابة نحو 100 آخرين بعضهم بجروح خطيرة.