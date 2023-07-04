وزير الطيران يبحث مع وزير النقل ببوركينا فاسو سبل التعاون المشترك

كتب محمود عبد الغني

استقبل اليوم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى، أنوييرتول رولاند وزير النقل والمواصلات في جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له بمقر ديوان عام الوزارة، حيث تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني والجانب البوركيني.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتوسيع دائرة التعاون مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الطيران المدني ونقل الخبرات المصرية إلى الجانب البوركيني خاصة في مجال التدريب والصيانة ونظم الملاحة الجوية وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة، وبحث الجانبان توقيع مذكرة تفاهم تمهيدا لتشغيل خط طيران مباشر بين مصر وبوركينا فاسو خلال الفترة المقبلة، وتحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدنى بوزير النقل البوركيني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين، مؤكداً على حرص وزارة الطيران على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع جميع دول القارة السمراء فى مختلف أنشطة الطيران المدني، وتدعيم أفاق العمل المشترك مع الأشقاء بدولة بوركينا فاسو، كما أنه من المقرر تنظيم عدة جولات للجانب البوركيني خلال زيارتهم لقطاع الطيران المدني للوقوف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وأكاديمية تدريب مصر للطيران وشركة إير كايرو إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني.

من جانبه أعرب أنوييرتول رولاند وزير النقل بجمهورية بوركينا فاسو عن سعادته بهذا اللقاء مثمنًا دور مصر المؤثر والفاعل فى دعم كافة القضايا التنموية داخل القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمنح العلاقات الثنائية مزيدًا من الفاعلية والنشاط، في ضوء ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الطيران المدني، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون وتنمية العلاقات مع الجانب المصرى، وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية فى مجال الطيران المدنى.