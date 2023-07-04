وزير الصحة: 18 ألف و829 مواطنا يستفيدون من مبادرة 100 يوم صحة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، لمتابعة أعمال الحملة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور محمد الغباشى مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بالوزارة، والنائب محسن أبوسمنة عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تفقد وزير الصحة، ومحافظ الفيوم، العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، والأطفال، والجراحة العامة، والمبادرات، والتوعية والتثقيف الصحى، واطمأن الوزير، والمحافظ، على تواجد الفرق الطبية، وتوافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة، وتابع وزير الصحة، معدلات التردد على العيادات التخصصية، وعيادات خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً دورها الهام فى توفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية.

وعقب ذلك تفقد وزير الصحة ومحافظ الفيوم، المركز الطبى الحضرى بقرية سنهور القبلية، المقام على مساحة 875 متر مربع، منها 700 متر مربع للمبنى، المكون من ثلاثة ادوار متكررة، ويشمل المركز أقسام الاستقبال، والطوارئ، وتطعيمات الأطفال، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وأخرى للعلاج الطبيعى، وعيادات لتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل، ومعملين للتحاليل الطبية"دم ومتوطنة"، وصيدلية، ومكتب صحة لاستخراج شهادات المواليد والوفيات، ويشارك المركز فى فعاليات المبادرات الرئاسية الخاصة بالقطاع الصحى، وخلال التفقد إلتقى وزير الصحة ومحافظ الفيوم، عدداً من المواطنين المترددين على المركز واستمع لمطالبهم وشكاواهم، ووجه بسرعة فحصها وبحث أفضل الحلول المناسبة لها.

خلال الجولة، وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الأنشطة والندوات والحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير كافة الوسائل اللازمة، بهدف توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لجميع السيدات.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالى المنتفعين بالخدمات الطبية للحملة بالمحافظة بلغ 18 ألف و829 ساكنا، من القرى والمناطق المجاورة لقرية سنهور، مشيراً إلى أهمية المقر الخاص بالحملة، نظراً لموقعه الجغرافى الذى يخدم عدد كبير من السكان، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير دورى وعرضه عليه مباشرة بشكل يومى، للمتابعة وتقييم الأداء.

وكشف وزير الصحة، أن حملة "100 يوم صحة" هى جزء من مبادرات الدولة خلال التسع سنوات الماضية، موضحاً أن المبادرة موجودة فى كافة مراكز الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى، مؤكداً أن الحملة تستقبل الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، مطالباً الجميع بضرورة الاستفادة من خدمات المبادرة.

ومن جهته وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والأحياء، ومديرى المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.

وثمّن محافظ الفيوم، أهمية المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" التى انطلقت فى شهر اكتوبر عام 2018 بمبادرة "القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية"، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ثم توالت مبادرات الصحة العامة التى تهدف إلى رفع الوعى الصحى لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة فى حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، والتوعية والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، إضافة إلى العديد من الخدمات التى تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثى الولادة، وخدمات الدعم النفسى لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.

وأضاف، أن مبادرة "100 يوم صحة" هى نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والتى تسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها فى مدة زمنية مداها 100 يوم، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود، والتشبيك مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، واستمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدى والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها فى "التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتى، وقياس السكر العشوائى، والضغط، وقد وفرت عدد 175 وحدة صحية ومركز طبى على مستوى المحافظة، وتهدف إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التى يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعى المجتمعى.

جدير بالذكر، أن محافظ الفيوم، كان قد دشن مبادرة "100 يوم صحة"، بالمركز الطبى الحضرى بكيمان فارس، بمدينة الفيوم، والتى انطلقت بالمحافظة فى 25 يونيو 2023، وتستمر حتى الاول من أكتوبر القادم.