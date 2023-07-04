وزير الصحة يصل للفيوم لتفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة

استقبل منذ قليل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حيث تفقدا الفرق الطبية، ضمن حملة «100 يوم صحة» في مركزي طامية وسنورس .

وشهدت محافظة الفيوم، انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في 25 يونيو الماضي، حيث استمرت أعمالها طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال فرق طبية ثابتة وأخرى متحركة.

وتتضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تقديم خدمات طبية وأدوية مجانية، فضلًا عن تنظيم حملات توعوية للمواطنين بضرورة الاستفادة من المبادرات الصحية، وتقديم خدمات طبية لدعم صحة المرأة.

والمبادرة تقدم خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر على ضعف فقدان السمع لحديثي الولادة كما تقدم العلاج لهم، بالإضافة إلى الكشف المبكر على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي وعلاجهم.

كما تقدم الحملة، خدمات طبية ضمن لصحة الأم والجنين، فضلًا عن تقديم خدمات استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج، وفحص الأورام السرطانية في عنق الرحم، والبروستاتا، والرئة، والقولون.

وتنتشر فرق المبادرة في المناطق العامة، والنوادي، والمولات والتي تنظم حملات توعوية لرفع الوعي لدى المواطنين بالاستفادة والحصول على خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها حملة 100 مليون صحة.