وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توزيع 3 آلاف و158 نسخة بمنفذ البطحاء، و3 آلاف و400 نسخة بمنفذ الربع الخالي، و1034 بمنفذ الرقعي، و2882 بمنفذ سلوى، و925 بمنفذ جسر الملك فهد.

وأشارت الوكالة إلى أن الحجاج المغادرين أعربوا عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، معبرين عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده على كرم الضيافة وعلى ما قُدم لهم من خدمات.