

وقال الشيخ، في بيان صحفي صادر عن مكتبه، إن عملية تهجير كبيرة تجري الآن لسكان مُخيم "جنين"، ما ينذر بعواقب كبيرة قد تحدث في كل لحظة.



وأرغم الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مئات الفلسطينيين من سكان مُخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أجبرت مئات المواطنين على إخلاء منازلهم، وذلك بعد أن طالبتهم عبر مكبرات الصوت بإخلاء المنازل، مؤكدين لجوء العائلات لساحات المستشفيات وقاعة بلدية جنين.



واستُشهد خلال العدوان المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، منذ منتصف الليلة الماضية، ثمانية فلسطينيين، وأصيب 100 آخرون بينهم 20 بجروح خطيرة.