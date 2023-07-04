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مدير مستشفى أبو الريش: تطوير وحدة الأطفال المبتسرين لتضم 52 حضانة

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:44 ص
مدير مستشفى أبو الريش: تطوير وحدة الأطفال المبتسرين لتضم 52 حضانة الدكتور شريف الأنوارى مدير مستشفى أبو الريش
كتب محمد صبحى

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كشف الدكتور شريف الأنوارى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بمستشفيات جامعة القاهرة، عن تفاصيل تطوير  وحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى ومشروعات تأهيل البنية التحتية بالمستسفى فى سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفى.

وقال الدكتور شريف الأنوارى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن وحدة الأطفال المبتسرين بالمسشتفى تضم 52 حضانة تقريبا ، وتستقبل الحالات من جميع محافظات الجمهورية وتستقبل حالات الولادة من مستشفى قصر العينى أيضا، مؤكدا أنها مجهزة بأعلى تقنيات حديثى الولادة بالعالم، وتضم أفضل أنواع الحضانات وأجهزة التنفس الصناعى وتضم جهاز الموجات الصوتية للقلب للأطفال المبتسرين وجهاز السونار والإمكانيات بحيث تقديم كافة الخدمات داخل الوحدة ، دون الحاجة إلى الخروج، بالإضافة إلى العمل على تطوير كافة الأجهزة المتهالكة ورفع البنية التحتية للوحدة وذلك بتكلفة تصل إلى مليون ونصف جنيها تقريبا.

وكان أكد الدكتور شريف الأنوارى، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العينى جامعة القاهرة، أن أكثر الأمراض شيوعا للأطفال فى الفترات الحالية هي النزلات المعوية ، موضحا أن 50 % من المترددين على المستشفى خلال الأيام الحالية مصابين بالنزلات المعوية وتشهد أعراض اسهال وترجيع بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وأضاف الدكتور شريف الأنوارى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن مواجهة النزلات المعوية يتطلب عدم تناول الطعام من الخارج بشكل مستمر والحرص والحفاظ على النظافة وغسل أيادى الأطفال بشكل دورى مع إبقاء الأطفال المصابين بالنزلات المعوية فى المنازل وعدم الذهاب للحضانات لتجنب الإصابات والعدوى للأخرين.


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