مديرية الصحة بالإسكندرية تنفذ 6 قوافل طبية خلال شهر يوليو

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية ، برئاسة الدكتورة أميرة طهيو وكيل الوزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ، 6 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يوليو الجارى وفقا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (4 _ 5 يوليو ) قافلة طبية نادي شباب محسن بنطاق حي المنتزة، وتقام يومي (9 _ 10 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب مبارك بنطاق العجمي، وتقام يومي (11 _ 12 يوليو) قافلة طبية بمركز شباب المسيري بالبيطاش بحي العجمي ، وتقام يومي (16_ 17 يوليو) قافلة طبية بمدرسة عبدالنبي الخولي بأبيس 8 بحي وسط، ويومي (25_ 26 يوليو) قافلة طبية بوحدة صحة عبد الباسط بنطاق برج العرب، أما يومي (30_ 31 يوليو) قافلة بوحدة أبو صير بنطاق برج العرب.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على استمرار القوافل الشاملة الطبية والسكانية والاجتماعية بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل بالإضافة إلى زيادة الحملات التوعوية للمواطنين.