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محطات لمياه الشرب ومراكز للخدمات الحكومية.. أبرز مشروعات حياة كريمة فى أطفيح

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:00 ص
محطات لمياه الشرب ومراكز للخدمات الحكومية.. أبرز مشروعات حياة كريمة فى أطفيح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
كتبت – مرام محمد

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نفذت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عشرات المشروعات الخدمية في مختلف مناحى الحياة خلال أعمال المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بقرى مركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى، وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق، وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وتوفير مراكز خدمات حكومية وزراعية تلبي احتياجات المواطنين وترتقى بمستوى معيشتهم.
 
ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز مشروعات "حياة كريمة" في مركز ومدينة أطفيح.
 
- إنشاء مشروعات سكنية تضم 38 عمارة وحظائر لتربية المواشي في قرى منشأة سليمان وبنى صالح والكريمات ومسجد موسى وكفر الواصلين؛ لتوفير وحدات سكنية أفضل للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وإتاحة فرص عمل لهم تمكنهم اقتصاديا واجتماعيا.
 
- إنشاء عدد من مجمعات الخدمات الحكومية تشمل مراكز تكنولوجية ومكاتب شهر عقاري، ومراكز للخدمات التموينية ومكاتب خدمات بريدية، ووحدات ومجالس محلية ووحدات تضامن اجتماعي، وذلك بقرى القبابات، والكداية، ومنيل سلطان، وكفر قنديل، وصول، والبرمبل.
 
- إنشاء عدد من المجمعات الزراعية تضم مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب للإرشاد الزراعي، وجمعيات زراعية، ووحدات بيطرية؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين بالقرى وتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين في قطاع الزراعة من فلاحين ومهندسين زراعيين وتجار.
 
- تطوير وإنشاء محطات لمياه الشرب والصرف الصحي، أبرزها مشروع محطة معالجة مسجد موسى، والتي تعمل بطاقة 13 ألف م3/يوم، بتكلفة 290 مليون جنيه، وتخدم ما يقرب من 70 ألف نسمة بـ3 قرى (صول - بنى صالح - مسجد موسى)، والعزب والنجوع التابعة لهم.
 
- مد خطوط الغاز وتطوير شبكات شبكات الاتصالات والكهرباء بالقرى الأشد احتياجا.
 
- تطوير وإنشاء الأسواق العشوائية ومنها مشروع السوق الحضاري الجديد بمنشأة سليمان، فضلا عن إقامة مواقف سرفيس حضارية.
 
 
 
 
 

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

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الجيزة

مشروعات حياة كريمة

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