محافظ بنى سويف وسفير سنغافورة يفتتحان مصنع النبانات الطبية والعطرية

افتتح الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف و"دومينيك جوه"سفير دولة سنغافورة بمصر، مصنع لتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية حيث يضم المصنع الجديد 4 خطوط إنتاج فى مجال تصنيع وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، ويستهدف توفير 100 فرصة عمل، وباستثمارات تصل إلى 50 مليون جنيه "بشراكة سنغافورية "، وسوف يتم تصدير منتجاته لأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

تفقد المحافظ والسفير خطوط ومراحل الانتاج، واستمعا لشرح عن تفاصيل الإنتاج، والعمالة، والقيمة المضافة التى سيوفرها المصنع الجديد الذى يضم 4 خطوط، وأنه يمثل اضافة نوعية لهذا المجال، الذى تمتلك فيه بنى سويف ميزات نسبية، لاسيما وأن 40 % من صادرات مصر من النباتات الطبية يأتى من بنى سويف، ومؤخرا تمت الموافقة على إنشاء منطقة نباتات طبية وعطرية على مساحة تزيد عن 147 فداناً.

وخلال التجول داخل المصنع، ناقش المحافظ الأسواق المستهدفة، ونسب المكون المحلى فى المنتج النهائى، ومعايير الجودة وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة وتذليل العقبات التى تواجه تقدمها وتعظيم الاستفادة من مقوماتها ومكوناتها ودعم مكانة المحافظة فى هذا الصناعة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتوسيع أنشطتها، وضخ استثمارات جديدة فى المشروعات التنموية الكبرى فى مصر.

وأشار المحافظ إلى أن بنى سويف أصبحت فى الفترة الأخيرة، تحديداً فى آخر 10 سنوات، من المحافظات المركزية فى مجال الاستثمار محلياً وعالمياً، لاسيما مع المشروعات القومية المنفذة بها، خاصة فى البنية التحتية، ومؤكداً أن مجال النباتات الطبية والعطرية فى مقدمة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة والتى تستهدف 6 قطاعات من أبرزها: الصناعة والزراعة نظراً المميزات النسبية التى تملكها المحافظة فى تلك المجالات.

وأكد محافظ بنى سويف، توفير كافة التسهيلات اللازمة والإجراءات التنسيقية مع الوزارات والجهات ذات الصلة فى هذا الشأن، مؤكداً متابعته لملف المصنع الجديد وكافة التوسعات الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بشكل عام، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة بالعمل المتواصل لتذليل عقبات الاستثمار والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أكد المحافظ على أهمية أن تستحوذ الأيدى العاملة من أبناء بنى سويف، على نصيب مناسب من فرص العمل المتاحة بالمصنع، مؤكداً دعمة لأى جهود فى هذا الشأن من تدريب وتأهيل، حيث أن الأهمية الكبيرة والهدف الأهم الذى تهدف إليه المحافظة هو توفير مزيد من فرص العمل لأبنائها.