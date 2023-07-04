محافظ أسوان يوافق على إستثناء طلاب الدمج للاتحاق بالمدارس المهنية

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لمدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى بتكليف الجهات المختصة لمد فترة التقديم لمرحلة رياض الأطفال ( KG1 ) حتى نهاية شهر يوليو الجارى بجميع المدارس على مستوى المحافظة ( رسمى عربى ، ورسمى لغات ، ورسمى لغات متميزة ). وقال المحافظ، فى بيان صحفى، إن هذا الإجراء جاء مراعاة وتيسيراً لأولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من التقديم الإلكترونى لأبنائهم خلال فترة التقديم التى كان محدد لها فى الأول من شهر يونيو وحتى 30 يونيو 2023 نظراً لفترة أجازة عيد الأضحى المبارك ، على أن يتم التقديم باليد فى المدارس التى يرغبون إلحاق أبنائهم فيها .

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على إستثناء طلاب الدمج الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإلتحاق بالمدارس المهنية ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى ) بدون حد أدنى أو أقصى لدرجات القبول وذلك بجميع المدارس فى الإدارات التعليمية المختلفة ، بشرط أن تكون إستمارة النجاح تفيد أن الطالب ضمن طلاب الدمج ، ويراعى الأعداد المقبولة حسب الأماكن المتاحة بكل مدرسة.