وقال كوفاليوف - وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن " قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الضغط على العدو باتجاه شمال وجنوب مدينة باخموت وإخراجهم من المواقع التى تم الاستيلاء عليها سابقا، وأنهم حققوا نجاحا جزئيا".

وأضاف أن القوات الروسية تبدي مقاومة شرسة وتتكبد خسائر فادحة، فيما يستمر القتال العنيف، وأن الجيش الأوكراني يواصل التصدي لتقدم القوات الروسية في قطاعات ليمان وأفدييفكا ومارينكا.

من جانبها، صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار اليوم الثلاثاء، أن القتال محتدم حول مدينة باخموت - التي استولت عليها القوات الروسية - وأوضحت ماليار - في صفحتها على موقع (تليجرام)، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " إن القوات الأوكرانية استعادت 37.4 كيلومتر مربع من الأراضي في قتال عنيف خلال أسبوع حتى الآن ".

وأضافت " قواتنا حققت قدرا من النجاح، الوضع يتغير بسرعة ويمكن أن نفقد السيطرة على المواقع.. ونستعيدها مرتين في غضون يوم واحد " ، مؤكدة أن القوات الروسية تقيم ثلاثة خطوط دفاعية على جبهات بعينها.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس الاثنين، أن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على الجبهتين الشرقية والجنوبية الأسبوع الماضي، وهو ما وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه تقدم في أسبوع "صعب" في الهجوم المضاد الأوكراني على القوات الروسية .

وفي مدينة "خيرسون" ، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني - في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن رجلا وسيدة لقيا حتفهما إثر قصف استهدف المدينة ، مضيفا أنه لم يتم الإعلان عن أسمائهما وأعمارهما بعد، ومشيرا إلى فتح تحقيق جنائي للنظر في احتمال ارتكاب جرائم حرب روسية.

من جانبه قال عمدة مدينة سومي الأوكرانية، أولكسندر ليسينكو اليوم إنه وقع ثلاثة قتلى جراء هجوم بطائرة معادية بدون طيار على سومي.

وأضاف ليسينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - إن اليوم هو يوم حداد ، فقد أصيب 21 شخصا في الهجوم، ولا يزال أربعة في المستشفيات.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت مبكر من يوم 3 يوليو ، أن الروس هاجموا سومي بطائرات (شاهد -136 كاميكازي بدون طيار) وسط تقارير أفادت بوقوع قتلى وجرحى.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك شرقي أوكرانيا بافلو كيريلينكو صباح اليوم إن مدنيًا لقى حتفه بينما أُصيب إثنان آخران في هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأوضح كيريلينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - " في 3 يوليو، قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد في بريدتيشينو بينما أصيب شخصان آخران خلال اليوم نفسه".. مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا .. وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس قتلوا يوم أمس الأول اثنين من سكان منطقة دونيتسك وبالتحديد في بلدتي بوكروفسك ونوفي كومار.