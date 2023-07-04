فيينا تستضيف قمة مجرية صربية نمساوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أ ش أ

تستضيف العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة المقبلة قمة صربية مجرية نمساوية لبحث تنسيق الجهود في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الثلاثاء إن المستشار النمساوي كارل نيهمر دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى المشاركة في قمة الهجرة في فيينا.

وأوضح بيان المستشارية أنه بالإضافة إلى رؤساء الدول و الحكومات يشارك في المحادثات وزيرا الخارجية الكسندر شالينبرج والداخلية جيرهارد كارنر وكبار ممثلي سلطات الشرطة في الدول الثلاث.

وأضاف البيان أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب المحادثات يتناول حماية الحدود والتنسيق الأمني المشترك وملاحقة المهربين وغلق طرق التهريب.