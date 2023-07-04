غياب 26 طالب عن امتحان مادة الصرف بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت غرفة متابعة امتحانات الشهادة الأزهرية بمحافظة شمال سيناط اليوم والتي أدي فيها الطلاب امتحان مادة الصرف، غياب 26 طالبا، من عدد المقيدين بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء اليوم 318 طالبا الحضور 292 الغياب 26 .

وانتظمت اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة بمقرات انعقاد 7 لجان امتحانات بمدن وقرى العريش وبئر العبد والحسنة، بعد وصول الطلاب إليها وسط إجراءات مشددة.

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل معهد أزهري به لجان امتحانية ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتمركز سيارة إسعاف في محيط اللجنة.

وأشار أنه سبق انعقاد لجان الامتحانات تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب بشمال سيناء، أن غرف عمليات متابعة الامتحانات بالمنطقة لم تتلق أى شكاوى، وغرفة العمليات بالمنطقة على تواصل دائم ومستمر مع رؤساء اللجان ومساعديهم، وتم وصول الممتحنين للجان والطلاب بعدد 7 لجان لامتحانات موزعة بواقع لجنتين بالعريش ولجنة ببئر العبد ولجنة بالشيخ زويد ولجنة برابعة ولجنة بأم شيحان ولجنة بالجفجافة بوسط سيناء، وأن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبى و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة وتلقى أوراق الإجابة.