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"عايز حقك تعالي ورايا".. تفاصيل واقعة مقتل طالب بالصيدلة على يد مهندس بالعبور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 01:37 م
"عايز حقك تعالي ورايا".. تفاصيل واقعة مقتل طالب بالصيدلة على يد مهندس بالعبور جثة
القليوبية إبراهيم سالم

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واقعة مؤسفة شهدتها مدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث نشبت مشاجرة بين طالب بكلية الصيدلة ومهندس، إثر اصطدام سيارة الأخير بسيارة المجني عليه، وقام على إثرها المتهم باستدراج الطالب بعبارة "عايز حقك تعالي ورايا"، وعندما ذهب الضحية قام بطعنه عدة طعنات، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس مهندس يبلغ من العمر 36 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

وكان شهد دائرة قسم اول شرطة العبور حدوث مشاجرة بين طالب بكلية الصيدلة ومهندس إثر اصطدام سيارة الأخير بسيارة المجني عليه وقام على إثرها المتهم باستدراج الطالب بعبارة "عايز حقك تعالي ورايا" وعندما ذهب الضحية قام بطعنه عدة طعنات، تم إخطار مدير أمن القليوبية، وجرى نقله للمستشفى وتوفي بعد أسبوع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لماكن الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين ورود بلاغ من المستشفى باستقبالها يوسف شريف، طالب بكلية الصيدلة مصابا بعدة طعنات بالجسد، وكشفت التحريات إصابة طالب بكلية الصيدلة بـ8 طعنات متفرقة، إثر نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم إثر اصطدام سيارة المتهم بالمجنى عليه، وخلال معاتبته له ردد قائلا للمجنى عليه "عايز حقك تعالي ورايا".

وأوضحت التحريات، أن المتهم قام بالسير خلف المجني عليه ثم استدرجه إلى أحد الشوارع الخالية من المارة وطعنه بسكين، وجرى نقله للمستشفى لتقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتوفي بعد أسبوع متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 


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