اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 12:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رابط التحويل بين المدارس إلكترونيا بالجيزة.. التسجيل ينتهى 31 يوليو

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 10:48 ص
رابط التحويل بين المدارس إلكترونيا بالجيزة.. التسجيل ينتهى 31 يوليو التحويل بين المدارس بالجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميز للعام الدراسى 2023/2024، منذ يوم السبت الماضي.

ووجهت المديرية تعليمات هامة للتسجيل، وذلك على النحو التالي:

-يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023 .

-يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة  https://www.gizaedu.net/tran.html

-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023  .

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال و مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .

وأوضحت أنه بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

 -على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

-المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

-علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التى تطلبها المدرسة.

-يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.


التحويل بين المدارس

تعليم الجيزة

تحويلات الطلاب

رابط التحويل بين المدارس

ضوابط التحويل بين المدارس

التحويل الالكتروني بين المدارس



الموضوعات المتعلقة

دخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الاستاتيكا بالإسماعيلية..صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:15 ص

طلاب الثانوية العامة بالشعبة الرياضية يؤدون امتحان الاستاتيكا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:05 ص

طلاب أدبى الثانوية الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحان مادتى الصرف والإنشاء

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:04 ص

انتظام دخول طلاب الثانوية العامة بمطروح لأداء امتحان مادة الاستاتيكا

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 09:03 ص

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الاستاتيكا بسوهاج.. صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 08:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة