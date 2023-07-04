رابط التحويل بين المدارس إلكترونيا بالجيزة.. التسجيل ينتهى 31 يوليو

كتبت – مرام محمد

بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميز للعام الدراسى 2023/2024، منذ يوم السبت الماضي.

ووجهت المديرية تعليمات هامة للتسجيل، وذلك على النحو التالي:

-يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023 .

-يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.html

-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023 .

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال و مرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية .

وأوضحت أنه بالنسبة للتحويل إلى رسمي لغات يتبع الآتي:

-على ولي الامر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة و إلا يعتبر التحويل لاغيا.

-المرحلة الإبتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).

-المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

-علي ولي الأمر الالتزام بشروط و مواعيد و قواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التى تطلبها المدرسة.

-يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.