رئيس مدينة الشهداء يتفقد سير العمل بالمجمعين الخدمي والزراعي بزاوية الناعورة

أجرى المهندس طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم جولة ميدانيةٍ داخل إدارات مجمع خدمات المواطنين والمجمع الزراعي بالوحدة القروية بزاوية الناعورة برفقة سكرتيرة الوحدة هنأ خلالها موظفي المجمع بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقد رئيس المدينة خلال جولته سير العمل بالمجمعات وانتظام حضور الموظفين بعد إجازة العيد بالوحدة القروية وإدارتي التضامن الاجتماعي والتموين مؤكداً على ضرورة الالتزام وتضافر الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبيتها في وقتها دون تأخير حرصاً على صالح المواطن، ومشدداً على نظافة المجمع والحفاظ على مقتنياته ليظل دائماً بالمظهر اللائق الذي يتماشى وجهود الدولة لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن مجمع خدمات المواطنين قد أقيم على مساحة 400 متر٢، ويتكون من ثلاثة طوابق تشمل مركز تكنولوجي، وسجل مدني، وشهر عقاري، ومكتب بريد، ووحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب تموين مما يُسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.



