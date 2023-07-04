خيط الجريمة.. "خنقها بطرحه" هكذا قتل عامل حبيبته وسرقها فى قنا

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة.

أقدم عامل مقيم بمركز نقادة بمحافظة قنا، على قتل جارته التي تربطه بها علاقة عاطفية لسرقتها، وتركها في الزراعات وعاد إلى منزله واستكمل حياته بشكل طبيعى، وبعد فترة استشعر أهل المجنى عليها تغيبها وظلوا يبحثون عنها لمدة أسبوع وكان يشاركهم في البحث المتهم لإبعاد الشبهه عنه.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة، على جثة فتاة 20 عامًا، بعد تغيبها أسبوعا بها آثار خنق في الرقبة وملقاة داخل الزراعات في عزبة طايع، مركز نقادة، وتبين بعد تكثيف التحريات أن مرتكب الواقعة جارها ويعمل مع والدها يُدعى "ع.ع" 35 عامًا، عامل أجري.

واعترف المتهم أنه يربطه علاقة عاطفية مع المجني عليها وتتم مقابلتها على فترات وسط الزراعات ويوم الواقعة قابلته في منتصف الليل وكان معها مبلغ مالي فقام بخنقها بطرحتها وسرق هاتفها المحمول والمبلغ المالي، وظل يبحث عنها مع أسرتها حتى يهرب من فعلته.

فتم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات قنا برقم 1576 لعام 2022 كلى قنا والتي قضت بالسجن المؤبد على المتهم وغرامة 10 آلاف جنيه.