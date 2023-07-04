اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حصول طالبتين بالتعليم الزراعي وآخر بالتجاري بكفر الشيخ على المراكز الأولى بالجمهورية

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:11 م
حصول طالبتين بالتعليم الزراعي وآخر بالتجاري بكفر الشيخ على المراكز الأولى بالجمهورية الطالب محمد رزق سليمان قنيبر الأول على التعليم التجاري
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أجرى محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع 3 من أوائل الدبلومات الفنية بمحافظة كفر الشيخ الطالب محمد رزق سليمان قنيبر، بقرية الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، وحصل الطالب على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7%.
 
كما حصلت طالبتان بالتعليم الزراعي على المركز الأول والأول مكرر وهما أمنية متولي عصفور زراعي اللولى 97%، ونرمين حس سيد أحمد.
 
وأبدى الطلاب الحاصلون على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية سعادتهم البالغة بهذا المركز الذي جاء بعد تعب وجد ومذاكرة طوال العام، والذي لم يضع هباء، وأن نجاحهم أدخل الفرحة على أسرهم بعد عام من التعب والعناء، انتهى بحصولهم على المركز الأولى على مستوى الجمهورية.
 
الأول على التعليم التجاري
الأول على التعليم التجاري

 


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