تنفيذ 9 إزالات لمبانى مخالفة وتعديات بمدينة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذ مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، 9 إزالات مباني وأسوار مخالفة وتعديات بناء بدون موافقة الجهة المختصة.

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم تشكيل لجنة مرور مخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس، وفريق الإدارة الهندسية والتنظيم و المتغيرات المكانية والمتابعة والإشغالات والعلاقات العامة، حيث قامت بالمرور داخل المدينة، ومعاينة المتغيرات المكانية بالأجهزة.

وتبين وجود مخالفات تقرر إزالتها وهى موزعة بمنطقة خدمات المساعيد وفيها تم إزالة 2 مبني وسور بأعمدة و3 سور طوب، ومنطقة السمران وفيها تم إزالة مبني خرساني أعمدة بسقف محاط بسور، ومنطقة خدمات الزهور وفيها تم إزالة 2 سور طوب محيط بأرض، ومحيط منطقة خدمات الساحل تم إزالة سور محيط بالأرض.

وسبق وأعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء مواصلته متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات دون موافقة الجهة المختصة، وتم رصد 7 حالات مباني بالمخالفة للقانون3 منها بمنطقة خدمات عاطف السادات بالمخالفة لقانون المباني حيث لا توجد رخصة مباني وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأعمده الخرسانية، وحاله بناء سور بشارع أسيوط محيط قسم ثالث العريش وتم إزالة السور بالمهد وحالة بمنطقة "سميراميس" وهى أعمدة وحوائط دور تاني وتم إيقاف الأعمال وحاله وقف أعمال دور ثانى بمنطقة خدمات الزهور بجوار وحالة بمنطقة خدمات الفواخرية عبارة عن شدة خشب سقف دور أول وتم إيقاف الأعمال وإزالة الخشب من قبل رئيس منطقة الخدمات .

وناشد رئيس مدينة العريش المواطنين بعدم الإقدام علي تشييد المباني أو استكمال مباني إلا في وجود رخصة مباني سارية والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب استكمال مباني مصحوب برخصة مباني سارية.