تنفيذ 12 مدرسة جديدة وإدارة تعليمية بمدن ومراكز الشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مدرسة جديدة، وإدارة تعليمية، ذلك فى إطار اهتمام الدولة، بقطاع التعليم، من إنشاء صروح تعليمية حديثة تضم مبانى ومعامل وملاعب.

ففى مركز بلبيس "الأحمدية للتعليم الأساسى، رجب ابوزيد الابتدائية، كفر أيوب سليمان الابتدائية" ومشتول السوق " الشيخ عليوة للتعليم الأساسى، عبدالله أبو النيل الابتدائية".

مركز منيا القمح "قمرونة للتعليم الأساسى، بنى هلال الثانوية"، مركز الحسينية" عاطف خليل للتعليم الزراعى، أبو مرسى تعليم أساسي"، ومدرسة عزبة الطرابية للتعليم الأساسى بفاقوس، وخليل ارناؤط الثانوية بههيا فضلا عن إنشاء إدارة صان الحجر التعليمية.



مدارس جديدة (1)



مدارس جديدة (2)



مدارس جديدة (3)



