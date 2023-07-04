اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تنفيذ 12 مدرسة جديدة وإدارة تعليمية بمدن ومراكز الشرقية.. صور

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 04:00 ص
تنفيذ 12 مدرسة جديدة وإدارة تعليمية بمدن ومراكز الشرقية.. صور مدارس جديدة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مدرسة جديدة، وإدارة تعليمية، ذلك فى إطار اهتمام الدولة، بقطاع التعليم، من إنشاء صروح تعليمية حديثة تضم مبانى ومعامل وملاعب.

ففى مركز بلبيس "الأحمدية للتعليم الأساسى، رجب ابوزيد الابتدائية، كفر أيوب سليمان الابتدائية" ومشتول السوق " الشيخ عليوة للتعليم الأساسى، عبدالله أبو النيل الابتدائية".

مركز منيا القمح "قمرونة للتعليم الأساسى، بنى هلال الثانوية"، مركز الحسينية" عاطف خليل للتعليم الزراعى، أبو مرسى تعليم أساسي"، ومدرسة عزبة الطرابية للتعليم الأساسى بفاقوس، وخليل ارناؤط الثانوية بههيا فضلا عن إنشاء إدارة صان الحجر التعليمية.

مدارس جديدة (1)
مدارس جديدة (1)

 

مدارس جديدة (2)
مدارس جديدة (2)

 

مدارس جديدة (3)
مدارس جديدة (3)

 

 

 


 

 


الشرقية

مدارس جديدة بالشرقية

تعليم الشرقية

مشروعات خدمية

مدارس جديدة



الموضوعات المتعلقة

رفض الالتحاق بكليات القمة وفضل الإنشاد.. عمر ابن الشرقية صاحب المركز الأول بمسابقة إبداع: أسرتى صاحبة الفضل على بعد الله.. اخترت دراسة الموسيقى لتنمية موهبتى.. ويؤكد: طموحى الالتحاق بالإذاعة قارئا ومبتهلا.. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 07:30 م

تفاصيل وفاة أكبر معمرة بالشرقية.. الحاجة كاملة تزوجت 4 مرات منها اثنتان من أكبر عٌمد بلبيس.. أنجبت مرة واحدة وتوفى رضيعها.. أقاربها: عاشت 134 سنة بصحة جيدة بسبب روتين الأكل الصحى.. والقرية كلها خرجت في جنازتها

الأحد، 02 يوليو 2023 04:21 م

محافظ الشرقية يحيل نوبتجية الوحدة المحلية بصفط زريق بديرب نجم للتحقيق

الأحد، 02 يوليو 2023 02:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة