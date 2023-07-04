تعرف على خطوات الحصول على رخصة البناء الصحيحة فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تشن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية، حملات عديدة بشكل يومي لتنفيذ إزالة أعمال البناء المخالف والتى تتم على أراضي زراعية وعلى أرض غير مخططة وبدون رخصة بناء، وقد أعلنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية الشروط الخاصة بإصدار الرخصة، وفقا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية، والتى تشترط أن يكون العقد المسجل بالشهر العقاري، هو شرط أساسي للتقديم للحصول علي التراخيص اللازمة، وتسري أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتبدأ أول خطوات الحصول على الرخصة أولا بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة وكذا التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وكذا أصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر.

ثانيا: يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا التوكيل الصادر له من المواطن على أن يكون الملف مستوفى كافة المستندات.

ثالثا يستلم المركز التكنولوجي والأوراق ويتم ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

رابعا: يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقا لقانون البناء.

خامسا: حال رغبة المواطن في الشروع في البناء علي المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجي، وفقا للطلب المعد لذلك على أن يتولى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ التوقيع بالمركز التكنولوجي، ويقوم مهندس التنظيم بالمعاينة على الطبيعة مع المهندس المشرف لتحديد خط التنظيم وبدء الأعمال على أن يلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجي .

سادسا: حال إتمام عملية البناء يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال للمركز التكنولوجي والذي يتولى معاينة الأعمال المنفذة وحال المطابقة يقوم بإعطاء المواطن خطابات إلى جهات المرافق المختلفة.