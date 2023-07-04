تعرف على جهود الدولة من أجل تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية.. إنفوجراف

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية سواء في البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية، أو غيرها من الملفات بشأن الملف الحقوقى.

ونرصد أبرز هذه الجهود فى الإنفوجراف التالى...

1- دعم المساواة بين الجنسين

وضع قوانين وإطلاق استراتيجيات وبرامج عززت من تمثيل المرأة وتمكينها على كل المستويات

2- الحق فى الحرية الشخصية

إنهاء حالة الطوارئ..

أعلن الرئيس إلغاء حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة فى 25 أكتوبر2021

إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى..

عكست وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين والإفراج عن أكثر من 1500 مسجون حتى مايو 2023

إطلاق الحوار الوطنى..

دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كل الرؤى

3- حقوق السجناء

حزمة واسعة من التطوير الشامل لمنظومة السجون ومنها تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل عمومية

4- حرية التعبير والرأى وحرية وسائل الإعلام والصحافة وضمان استقلالها وحيادها

رسخت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لهذا المبدأ بالإضافة إلى إطلاق الحوار الوطنى

5- حرية الدين والمعتقد

تعمل الدولة على كفالة حرية الأفراد فى اعتناق المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية