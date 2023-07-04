تشغيل مستشفى كوم حمادة التخصصى بكامل طاقتها لخدمة مليون مواطن بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة فى تقديم الخدمات الطبية، وذلك بعد إقامة العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان.

وأضاف أن مستشفى كوم حمادة التخصصى هو أحد الصروح الطبية العملاقة التى تم انشاءها مؤخرا بمحافظة البحيرة وتم تشغيلها بكامل طاقتها لخدمة أكثر من مليون مواطن خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مستشفى كوم حمادة التخصصى مقام على مساحة 16 ألف متر مربع بتكلفة نحو 460 مليون جنيه ويضم طابق أرضى و5 أدوار فضلًا عن مبنى الخدمات.

ولفت إلى أن مستشفى كوم حمادة تضم 252 سريرًا منهم 20 سرير عناية و22 سرير حضانة فضلا عن 40 ماكينة غسيل كلوى، و110 أسرة داخلية و6 غرف عمليات وكذلك 15 سرير إفاقة و16 سرير طوارئ إلى جانب 20 عيادة خارجية وأقسام الأشعة والمعامل والجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى والأسنان وان التجهيزات الطبية لمستشفى كوم حمادة موردة من وزارة الصحة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن مستشفى كوم حمادة التخصصى من ضمن المستشفيات مشاركة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والكشف البكر عن أورام القولون والقضاء على فيروس سى وتنظيم الأسرة.