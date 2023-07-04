بيرو تعلن الطوارئ بسبب بركان أوبيناس.. وتوزيع الأقنعة والنظارات.. فيديو

فاطمة شوقى

تستعد بيرو لاعلان حالة الطوارئ بناءا على توصية المعهد الجيوفيزيائى، وذلك بسبب اقتراب بركان أوبيناس من الثوران بعد أن وصلت انبعاثات الرماد للبركان إلى ارتفاع 1700 متر وهو ما ينذر باقتراب ثورانه، حسبما قالت صحيفة "التيمبو" التشيلية.

وأعلن رئيس وزراء بيرو ، ألبرتو أوتارولا بينياراندا ، أن بلاده تعلن خلال أيام حالة الطوارئ في المنطقة التي يقع فيها بركان أوبيناس، الأكثر نشاطًا، بعد رفع مستوى التأهب لانبعاثات الرماد التي وصلت إلى 1700 متر.

وأوصت السلطات السكان بالابتعاد عن البركان وإغلاق أبواب ونوافذ المنازل، و وزعت الأقنعة والنظارات على سكان المنطقة، ولكن لم تأمر بإخلاء المنطقة حتى الآن.

وأفاد المعهد الوطني للدفاع المدني (INDECI) في بيان أن المنطقة الجنوبية من Moquegua ، حيث يقع بركان اوبيناس، رفعت درجة التأهب إلى اللون البرتقالي من الأصفر ، بناءً على توصية من المعهد الجيوفيزيائي في بيرو.

وقال ألبرتو أوتارولا بينياراندا ، في قصر الحكومة ، خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين: "من المحتمل إعلان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وقال المعهد الجيوفيزيائي، إن تناثر الرماد استمر إلى الجنوب الشرقي والشمال الشرقي من البركان ، مما أدى الى خلق مخاوف من تكرار ما حدث فى عام 2019 حيث تم إجلاء مئات الأشخاص من البلدات المجاورة بعد عدة انفجارات جنوب بيرو ، حيث توجد رواسب تعدين مهمة، هي موطن لعشرات البراكين، و تقع الدولة الواقعة في جبال الأنديز فيما يسمى بـ "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة تشهد نسبة عالية من الزلازل والنشاط البركاني.