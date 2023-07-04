الولايات المتحدة تمنح أول مركبة كهربائية ترخيصا بالطيران الخاص

واشنطن (أ ش أ)

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أول مركبة كهربائية ترخيصا بالطيران الخاص والسفر على الطرق، ما يمهد لها الطريق للحصول على موافقة الحكومة الأمريكية.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنها منحت المركبة التابعة لشركة "ألف أوتوموتيف" شهادة صلاحية الطيران الخاص لأغراض محدودة تشمل البحث والتطوير.

من جهتها، ذكرت شركة "ألف أوتوموتيف" أن سيارتها الطائرة، التي يطلق عليها اسم "النموذج أ"، هي أول مركبة طيران يمكن قيادتها على الطرق العامة وقادرة على الوقوف مثل السيارات العادية، كما أن لديها قدرات الإقلاع والهبوط العمودي.

وتتوقع الشركة بيع السيارة مقابل 300 ألف دولار للواحدة، مع التسليم الأول المتوقع في نهاية عام 2025.