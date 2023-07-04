القبض على لص سرق أدوات تشجير مقابر بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها من أحد المواطنين بدائرة القسم.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص)عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئ النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة.. لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار – جزء من المبالغ المالية المستولى عليها)، وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.